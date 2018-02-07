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"Уралкалий" открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР
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открытие мемориальной доски (2018) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий" открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР. Памятный знак размещен на центральной проходной СКРУ-1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Торжественная церемония открытия состоялась 6 февраля. На ней присутствовали ветераны калийного производства и молодое поколение калийщиков. Право снять занавес с мемориальной доски предоставили ветерану "Уралкалия", кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, директору СКРУ-1 в 1971-1978 гг. Игорю Комшилову и нынешнему директору СКРУ-1 Алексею Суханову. Под гимн компании цветы у центральной проходной, где был произведён монтаж мемориальной доски, возложили представители молодёжной организации – старшие мастера сильвинитовой обогатительной фабрики Сергей Ничков и Ксения Филиппова.

"За почти вековую историю "Уралкалий" приобрёл уникальный опыт в производстве калийных удобрений. Благодаря таланту, уму, титаническому труду поколения первопроходцев создана компания, сохраняющая лидерство на калийном рынке. Нам есть чем гордиться, мы помним и чтим успехи наших предшественников", отметил директор СКРУ-1 ПАО "Уралкалий" Алексей Суханов.

открытие мемориальной доски(2018)|Фото: Уралкалий

Строительство первого в СССР калийного комбината в Соликамске было объявлено Всесоюзной ударной стройкой периода индустриализации наравне со строительством Магнитки и Днепрогэса. Приказом председателя Высшего совета народного хозяйства СССР В.В. Куйбышева ей было присвоено имя "Первый калийный рудник имени 10-летия Октябрьской революции".

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07.02.2018 13:14 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
15:14 Екб


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"Уралкалий" открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР
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