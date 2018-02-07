Сборная России по хоккею прибыла в Южную Корею для участия в Олимпиаде

Сборная России по хоккею прибыла в Южную Корею, где пройдут зимние Олимпийские игры-2018.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, команда прибыла в город Ан Янг – пригород Сеула, где будет базироваться до 11 февраля. Там спортсменов встречали болельщики, хор в национальной одежде, россияне, постоянно живущие в Корее, и сами корейцы с российскими флагами. Сначала был исполнен гимн, а за ним последовала "Катюша".

Поздний прилет не изменил планов хоккеистов. Сразу после обеда команда отправилась на тренировку, где провела занятие на льду в следующих сочетаниях:

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин;

Войнов – Гавриков, Ковальчук – Дацюк – Григоренко;

Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов;

Киселевич – Яковлев, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Зубарев – Зуб, Телегин – Андронов – Калинин;

Трямкин – Мозякин – Каблуков – Шалунов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, капитаном сборной России на Олимпиаде-2018 будет Павел Дацюк. Известно, что российские хоккеисты не будут участвовать в церемонии открытия Игр, которая состоится 9 февраля.