Опубликовано видео обысков у чиновников Дагестана: золотые пистолеты и шикарный дворец

Следственный комитет России на официальном канале ведомства в YouTube разместил видеозапись обысков во дворце экс-врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Дворец расположен на возвышенности, с его просторных террас открывается широкий обзор предгорий.

Интерьер дома в восточном стиле изобилует коврами, шкурами, резной мебелью, есть даже чучело тигра.

В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Изъятые пистолеты богато украшены резьбой.

Кроме того в доме главы правительства, так и не успевшего избавиться от приставки врио, нашли документы, имеющие отношение к деятельности администрации республики.