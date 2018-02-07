В Челябинске суд оставил под арестом владельца строительной компании "Речелстрой" Андрея Пязока

В Челябинске суд продлил срок содержание под стражей до 11 апреля владельцу строительной компании "Речелстрой" и депутату городской думы Андрею Пязоку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Следователь просил продлить арест, указывая на невозможность закончить предварительное следствие до истечения срока содержания и отсутствие оснований для изменения ему меры пресечения.

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе на домашний арест или залог. Суд ходатайство защиты не удовлетворил.

Напомним, Андрею Пязоку предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Речелстрой" денежных средств дольщиков при строительстве жилых домов в микрорайоне "Чурилово Lake-City" возбудили в мае. В ноябре уголовное дело было передано в следственные органы регионального СК.