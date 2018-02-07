Жители Краснокамского района поддержали образование городского округа

Жители Краснокамского района на публичных слушаниях единогласно поддержали создание городского округа, сообщает "Ъ".

Теперь этот вопрос будет рассмотрен в земском собрании, а после - Законодательном собрании Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, ранее инициативу поддержали 20 из 20 народных избранников Краснокамска. Отметим, что ранее среди парламентариев были те, кто выступал против объединения.

Вопрос объединения муниципалитетов также обсуждался между главой региона Максимом Решетниковым, главой Краснокамского района Виктором Соколовым и председателем районного земсобрания Григорием Никитиным. Согласно проведенному соцопросу 65% краснокамцев выступают за создание городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.