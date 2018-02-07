Жители Краснокамского района поддержали образование городского округа

в этот день
07.02.18
19:20
В Екб.21:20
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
Российские олигархи на обвале индексов США потеряли $2 млрд. В плюсе только Абрамович и Авен
"Это будет его первый визит на Урал": стали известны подробности приезда Тайсона в Челябинск и Екатеринбург
Главное
Орешкин выступил против создания аналога Госплана

Тема дня
Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Константин Семин: Выборы – карусель, и все фигуры прикручены к полу
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 450

Жители Краснокамского района поддержали образование городского округа
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Краснокамск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Жители Краснокамского района на публичных слушаниях единогласно поддержали создание городского округа, сообщает "Ъ".

Теперь этот вопрос будет рассмотрен в земском собрании, а после - Законодательном собрании Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, ранее инициативу поддержали 20 из 20 народных избранников Краснокамска. Отметим, что ранее среди парламентариев были те, кто выступал против объединения.

Вопрос объединения муниципалитетов также обсуждался между главой региона Максимом Решетниковым, главой Краснокамского района Виктором Соколовым и председателем районного земсобрания Григорием Никитиным. Согласно проведенному соцопросу 65% краснокамцев выступают за создание городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.

Другие новости по темам: городской округ, краснокамск, краснокамский район, дума, депутаты, объединение, слушания
07.02.2018 12:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.01.2018 12:59 Мск
Депутаты Краснокамска единогласно поддержали объединение в городской округ

Ранее 11.01.2018 08:44 Мск
Жители Краснокамска поддержали объединение в городской округ

Ранее 11.12.2017 14:20 Мск
В Краснокамске двух депутатов, выступающих за объединение в городской округ, попытались лишить полномочий

Ранее 17.11.2017 08:00 Мск
Краснокамск и Краснокамский район объединятся в Краснокамский городской округ








Добавить комментарий:

Жители Краснокамского района поддержали образование городского округа
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+