Самарские полицейские предотвратили заказное убийство, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, задержан 42-летний подозреваемый в организации приготовления к убийству по найму с целью получения наследства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что злоумышленник пытался организовать убийство 49-летней тещи и 52-летнего тестя за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Через знакомого он искал исполнителя. Чтобы предотвратить совершение преступления, один из полицейских вступил в переговоры, и фигурант передал ему револьвер и патроны", - рассказала Ирина Волк.

При этом подозреваемый настаивал на исполнении задуманного, несмотря на то, что предполагаемые жертвы уехали за пределы Самарской области.