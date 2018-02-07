Чистая прибыль ММК за 2017 год выросла на 7%

Прибыль ММК за 2017 год выросла на 7% к уровню прошлого года и составила 1 млрд 189 млн долларов США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

При этом выручка компании увеличилась на 34% (7 546 млн долларов США). В ММК это связывают с ростом средних цен реализации товарной металлопродукции, восстановлением доли продаж на внутренний рынок и укреплением курса рубля.

Свободный денежный поток незначительно снизился и составил 694 млн долларов США. В компании это связывают с плановым ростом объема капитальных вложений.

5 февраля Совет директоров ММК рекомендовал за выплатить за четвертый квартал прошлого года около 160 млн долларов США дивидендов. "Таким образом, по итогам прошлого года компания может выплатить в виде дивидендов около 535 млн долларов США", - отметили в компании.