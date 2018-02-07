"Родина-мать" в Киеве будет "декоммунизирована"

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что со щита монумента "Родина-мать" в Киеве должен исчезнуть герб СССР, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, или наложением", — сказал Вятрович в телеэфире.

При этом в мае 2017 года в Министерстве культуры Украины сказали, что демонтаж герба СССР нарушит законы об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах. Также действие закона о "декоммунизации" не распространяется на "Родину-мать", потому что монумент создан задолго до вступления в силу закона, а сам памятник занесен в Государственный реестр недвижимых памятников как памятник науки и техники местного значения.

Также Вятрович напомнил о памятнике Щорсу, который расположен на бульваре Шевченко. Он будет снесен.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев намерен снести памятник Екатерине II в Одессе, но местный суд запретил это делать.