В Подмосковье 2-летнюю девочку насмерть придавило ламповым телевизором

Подмосковные следователи ведут проверку по факту смерти ребенка. Девочку придавило телевизором.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, 6 февраля в приемное отделение Апрелевкой районной больницы была доставлена 2-летняя девочка с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа". Предварительно установлено, что женщина попросила свою знакомую присмотреть за ее малолетними детьми.

"Согласившись помочь, та осталась в квартире с двумя детьми. В момент, когда знакомая находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу и стоящий на ней ламповый телевизор придавил ее", - сообщили в следствии.

После доставления в больницу девочка скончалась. Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.