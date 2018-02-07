Югорчанину вменяют незаконное изготовление боеприпасов

В полицию Урая обратились местные жители с жалобой на то, что в одной из квартир хранится оружие. В итоге силовики "прикрыли" незаконное изготовление боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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