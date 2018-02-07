Экс-министр обороны Украины рассказал, как принималось решение сдавать Крым

Окончательное решение о выводе без сопротивления украинских войск из Крыма было принято в ходе заседания СНБО Украины 23 марта 2014 года по инициативе тогдашнего главы администрации президента Сергея Пашинского и бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака. Об этом написал в Facebook адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана (на юге Николаевской области, - прим.) и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии. Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", - сказал Тенюх.

Вспоминая обстоятельства другого ключевого заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, Тенюх заявил в протоколе допроса, что все предложения военных по обороне полуострова блокировались Арсением Яценюком, на тот момент уже назначенным на должность премьер-министра Украины. С ним заодно была Юлия Тимошенко.

"В своих возражениях Яценюк сказал, что это спровоцирует Россию на полномасштабное вторжение, а потому он не даст министру обороны развязать третью мировую войну. Я спросил, посмотрят ли хотя бы разработанный нами план, на что я ничего не услышал в ответ", - вспоминает Тенюх.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский олигарх Вадим Новинский рассказал, что в конце февраля 2014 года переговоры с новыми властями Крыма начинались, но были сорваны по вине Киева. По словам депутата Рады Сергея Куницына, Крым остался бы в составе Украины, если бы региону дали полномочия в соответствии с конституцией 1992 года.