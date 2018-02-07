В Екатеринбурге изменится схема движения у Центрального стадиона

На нескольких улицах Екатеринбурга вблизи Центрального стадиона изменяется схема движения транспорта, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

С 7 февраля ведется установка предупреждающих знаков о закрытии движения на улицах Ключевская (от Мельникова до Пирогова) и Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской). При этом на улице Крылова от Ключевской до Анри Барбюса для удобства жителей будет организовано двустороннее движение.

"Изменения в схемах движения связаны с монтажом временных сооружений к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Важно отметить, что к каждому дому в данном периметре остаются альтернативные пути подъезда с других улиц. Разработаны схемы для подъезда экстренных и коммунальных служб", - пояснили в администрации.

Напомним, по итогам состоявшейся сегодня жеребьевки 15 июня в Екатеринбурге пройдет матч группы "А" Египет — Уругвай. В этой группе также играет сборная России, а также команда Саудовской Аравии.

Кроме этого, 21 июня в матче группы "C" сыграют Франция и Перу. 24 июня в городе состоится матч группы "H" между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе "F".

Отметим, что все матчи состоятся на "Екатеринбург-Арене" (Центральный стадион).