Компания-банкрот на Среднем Урале выплатила бывшим работникам задолженность по зарплате свыше 1,7 млн рублей

Каменская районная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ООО "СХП "Исетское", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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В июле 2016 года предприятие было признано банкротом, и в его отношении открыли конкурсное производство. В ходе проверки прокуратуры оказалось, что "СХП Исетское" имеет задолженность по заработной плате перед 141 работником в размере свыше 3 млн рублей.

В силу Федерального закона ч. 2 ст. 134 "о банкротстве" требования одной очереди удовлетворяются в порядке календарной очередности. При банкротстве заработная плата, НДФЛ и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование подлежат уплате в составе второй очереди текущих платежей.

Учитывая эти требования, прокурор Каменского района в адрес конкурсного управляющего направил требование о необходимости принятия мер по выплате заработной платы, в результате чего задолженность на сумму свыше 1,7 млн рублей была погашена в течение двух месяцев.

Вопрос о погашении оставшейся части задолженности находится на особом контроле в прокуратуре района.