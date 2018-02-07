СК начал проверку по факту обнаружения тела полпреда губернатора Ставрополья

К проверке по факту обнаружения мертвого полномочного представителя губернатора Ставропольского края присоединился отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК, проводится доследственная проверка, в ходе которой следователями отдела проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи, родственники и лица из круга общения погибшего.

Напомним, утром во дворе частного домовладения в городе Ставрополе обнаружено тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова с огнестрельным ранением груди.

По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Коробейникова.