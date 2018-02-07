Расследование в отношении замначальника столичного управления СКР Никандрова завершено

Расследование в отношении замначальника столичного управления Следственного комитета Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, завершено, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, в настоящее время все следственные действия по делу Никандрова завершены, стороны знакомятся с материалами дела.

Отмечается, что Никандров попросил рассмотреть его дело в суде в особом порядке, заключив досудебное соглашение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого.