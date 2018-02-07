В Челябинске снова заработала общественная областная экологическая приемная

На Южном Урале после перерыва возобновляет работу общественная областная экологическая приемная, сообщил Накануне.RU член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Теперь обращения будут принимать не только по телефону горячей линии, но во всех социальных сетях и по круглосуточному дежурному телефону.

"Мы учли проблемы, возникшие с работой экологической приемной, поэтому немного решили изменить формат работы. Больший акцент будем делать на обращениях из социальных сетей и поступивших на сайт. Теперь возможно будет отправлять свои обращения по всем мессенджерам, в которых удобнее всего прикрепить фото или видео нарушение", - рассказал Виталий Безруков.

Стоит отметить, что в общественную экологическую приемную можно будет анонимно пожаловаться на экологические нарушения на предприятии.