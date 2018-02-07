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В Челябинске снова заработала общественная областная экологическая приемная
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смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

На Южном Урале после перерыва возобновляет работу общественная областная экологическая приемная, сообщил Накануне.RU член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.
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Теперь обращения будут принимать не только по телефону горячей линии, но во всех социальных сетях и по круглосуточному дежурному телефону.

"Мы учли проблемы, возникшие с работой экологической приемной, поэтому немного решили изменить формат работы. Больший акцент будем делать на обращениях из социальных сетей и поступивших на сайт. Теперь возможно будет отправлять свои обращения по всем мессенджерам, в которых удобнее всего прикрепить фото или видео нарушение", - рассказал Виталий Безруков.

Стоит отметить, что в общественную экологическую приемную можно будет анонимно пожаловаться на экологические нарушения на предприятии.

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07.02.2018 11:46 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:46 Екб


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В Челябинске снова заработала общественная областная экологическая приемная
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