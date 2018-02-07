"Мы сделаем ставку на качественный бокс": RCC Boxing Promotions озвучила планы на предстоящий год

Сегодня в Екатеринбурге были озвучены планы промоутерской компании RCC Boxing Promotions на предстоящий год. Как передает корреспондент Накануне.RU, о том, что ожидает любителей бокса и смешанных единоборств, рассказал исполнительный директор компании Алексей Титов.

"24 февраля запланирован турнир по ММА в Челябинске, где в главном бою выступит Иван Штырков (соперником станет поляк Марчин Лазарс, - прим.). Особенностью данного мероприятия станет приезд Майка Тайсона. В дальнейшем на 12 апреля в Екатеринбурге у нас намечено боксерское шоу - выступят такие спортсмены, как Магомед Курбанов и Павел Маликов. И что-то большое в плане бокса будем делать на "Иннопром". В этом году у нас на выставке Россия - Корея и Россия - Китай, поэтому будем делать кард из корейских и китайских спортсменов. А в главных боях будет нечто интересное. Идеи есть, сейчас мы над ними работаем", - рассказал Титов.

По его словам, "боев в предстоящем году будет однозначно больше".

"4 мая откроется Академия единоборств РМК, и перед нами стоит задача раз или два в месяц проводить различные спортивные мероприятия. Нас ожидает очень много поединков", - пообещал исполнительный директор RCC Boxing Promotions.

Также он сказал еще несколько слов по поводу турнира по профессиональному боксу, который пройдет уже 10 февраля во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

"Мы сделаем ставку на качественный бокс. Да, в этот раз нет таких звезд, как Александр Поветкин, Денис Лебедев, Сергей Ковалев, но мы хотим показать качество бокса. Все видели, какие бои в декабре прошлого года показали Павел Маликов и Магомед Курбанов. Я предполагаю, что в этот раз из 11 поединков такими яркими боями окажутся все. У зрителей даже не будет времени прогуляться за хот-догом, потому что оторваться будет невозможно", - добавил Алексей Титов.