В Кургане представили еще пять дизайн-проектов общественных территорий

7 февраля в Кургане представили еще пять дизайн-проектов по благоустройству общественных пространств.

Один из таких проектов - вход в парк Победы со стороны улицы Зорге. Первое предложение - изменить территорию около музыкального колледжа. Дизайнеры предлагают сохранить существующую стоянку, расширив её, озеленить площадку кустарниками и добавить живую изгородь. Второе предложение по этой же территории касалось ремонта проезжей части.

Задачи такие: отремонтировать, установить тротуары и прочее благоустройство, сообщили в администрации Кургана.

Второй проект на рассмотрении - сквер Бошняковского (улица Красина – улица Проходная). И на эту территорию было представлено два проекта. Первый добавляет к алее два фонтана со скамейками для отдыха, детские игровые комплексы, общее озеленение пространства. А вот во втором проекте напротив, говорилось о том, что озеленения там и так хватает. Нужно уделить внимание благоустройству - добавить клумбы, мемориальную зону, пару арок на входе.

После этого комиссия рассмотрела ещё три дизайн-макета: сквер Фестивальный, который находится между правительством области и Драмтеатром, сквер в микрорайоне Тополя и территорию в Заозерном - около улиц Голикова и Мостостроителей.

Напомним, рассмотрение дизайн-проектов проходит в рамках программы "Комфортная городская среда". После одобрения комиссии проекты допустят к рейтинговому голосованию, которое пройдет 18 марта. На нем каждый горожанин сможет выбрать три самых значимых проекта. Десять лучших реализуют летом этого года.