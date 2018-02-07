Ростуризм и Росавиация поставили жесткие условия Azur Air по устранению нарушений

Ростуризм и Росавиация поставили жесткие условия перед руководством Azur Air. Напомним, сертификат эксплуатанта авиакомпании приостановлен со 2 февраля до 20 марта из-за выявленных нарушений летной годности самолетов.

"Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей. Только вчера провели совещание с участием руководства Azur Air, с представителями Ростуризма и поставили очень жесткие условия перед руководством компании с тем, чтобы они немедленно приступили к устранению недостатков", - сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

При этом, по его словам, Azur Air еще не подавала заявку на снятие ограничений сертификата. Глава Росавиации также отметил, что у компании нет большой кредиторской задолженности, как было с "ВИМ-Авиа", сообщает ТАСС.