В Челябинске вуз и предпринимателя уличили в сговоре при заключении контрактов на питание

"УралГУФК", ООО "ПИК" и двух индивидуальных предпринимателей уличили в сговоре при заключении контрактов на питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Информация по данному делу поступила от правоохранительных органов. Три договора стоимостью 420 тыс. руб. каждый были заключены в 2015 и 2016 годах.

Вуз должен был провести конкурентные процедуры, но заключил договоры как с единственным поставщиком.

Компания и индивидуальные предприниматели сообщили, что за право заключить договоры на организацию питания они передавали ежемесячно представителям института определенные суммы (50 тыс. руб., 100 тыс. руб.). Указанные суммы передавались именно за право заключения и исполнения договоров по организации общественного питания в столовых вуза.

Таким образом, были заключены антиконкурентные соглашения. Одним из доказательств заключения антиконкурентного соглашения является признание одного из предпринимателей и ходатайство об освобождении его от административной ответственности. Участникам дела выданы предписания об устранении допущенных нарушений, решается вопрос о возбуждении административного производства.