Реклама сайта о sex-шопах курганским УФАС признана ненадлежащей

Рекламный баннер на территории ТРЦ "Рио" в Кургане под названием "Все секс-шопы Кургана на одном сайте" признан незаконным.

В октябре 2017 года местный житель, которого данная проблема очень затронула, написал заявление в УФАС с просьбой разобраться в несоответствии содержания рекламного баннера, сообщили Накануне.RU в УФАС Зауралья.

Данный баннер гласил - сайт www.eromir45.ru содержит в себе информацию о всех секс-шопах Кургана, однако заявитель не нашел на нем информации об одном из магазинов.

Решением УФАС данная реклама признана ненадлежащей.