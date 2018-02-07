Мальчик, пострадавший во время ЧП в пермской школе, выписан из московского НИИ

Мальчик, получивший травму глаза во время нападения на пермскую школу №127, выписан из московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Пермского края.

Дальнейшее лечение ребенок продолжит в Перми на дневном стационаре. Его состояние столичные специалисты оценили как удовлетворительное.

По информации пресс-службы НИИ, врачи смогли восстановить травмированный глаз, сохранить его анатомическое строение и предотвратить распространение осложнений на другой глаз. Зрение к мальчику пока не вернулось, но он способен ощущать свет.

Теперь все дети, пострадавшие в результате инцидента в пермской школе, выписаны из больницы. Лечение продолжает только учительница Наталья Шагулина. Двоих нападавших подростков также выписали из больницы. Их арестовали на два месяца. Сразу после выписки подростки отправились в СИЗО. Срок ареста - два месяца. Ранее суд также на два месяца арестовал организатора происшествия.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ранений, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию в городскую клиническую больницу №4. Сейчас женщина продолжает лечение в обычной палате. Она идет на поправку. По словам врачей, ее состояние стабильное, есть улучшения. Из детской больницы были выписаны все пострадавшие дети.

Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших детей организуют туристические поездки. Учительницу представят к награде.