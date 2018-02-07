В квартире жилого дома в подмосковном Павловском Посаде обнаружены тела супружеской пары

В подмосковном Павловском Посаде в квартире жилого дома обнаружены тела супругов, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Тела супружеской пары с резанными ранами в области шеи были обнаружены 6 февраля в одной из квартир на 9-м этаже жилого дома.

"В этой же комнате обнаружен плачущий младенец. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок доставлен в Перинатальный центр Балашихи. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Установлено, что несколько дней назад в семье родился ребенок, и супружеская пара переехала на время из Москвы в Павловский Посад к родственникам.

"Осмотром места происшествия установлено, что квартира изнутри была закрыта на замок и щеколду. Изъяты два ножа, врезной замок с входной двери квартиры, образцы и пятна бурого цвета", - отметили в ведомстве.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется допрос свидетелей.