Отменен приговор экс-министру связи Прикамья, получившему шесть лет по "делу МФЦ"

Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру связи региона Евгению Балуеву. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение обратно в Ленинский райсуд. Балуева отпустили под подписку о невыезде", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, бывший министр связи Евгений Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Он на шесть лет отправится в колонию общего режима и штраф в 1 млн руб.

Другие участники дела – глава центра Дмитрий Дымбралов, получивший три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, которая отправится в колонию на четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, а также бизнесмен Иван Овчинников. Суд наказал предпринимателя тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.