Ответ Киму? Трамп намерен провести военный парад в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп задумал провести в Вашингтоне масштабный военный парад, в котором в частности, планируется участие танков. Сейчас Министерство обороны занимается поиском подходящей даты.

Некоторые конгрессмены-депутаты осудили эту идею, назвав её скорее диктаторской, чем президентской и пустой тратой средств.

Washington Post со ссылкой на неназванного офицера сообщает о том, что парад собирается провести "по типу Франции". Стоимость доставки в столицу США танков и другой техники может достичь миллиардов долларов. Трамп во время визита во Францию присутствовал на параде ко дню взятия Бастилии.

Напомним, завтра парад в Пхеньяне должна провести Корейская Народная Армия. Таким образом КНДР готова продемонстрировать свою военную мощь в преддверии Олимпийских игр, не проводя ракетных или ядерных испытаний, запрещённых решениями Совбеза ООН.