"Это будет его первый визит на Урал": стали известны подробности приезда Тайсона в Челябинск и Екатеринбург

Стали известны подробности предстоящего визита бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона на Урал. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

"Майк Тайсон посетит Челябинск и Екатеринбург и в каждом из городов проведет мастер-класс. В Челябинской области в городе Коркино он заложит первый камень физкультурно-оздоровительного комплекса. А в Екатеринбурге он посетит стройку Академии единоборств РМК. Майк нечасто приезжает в Россию, и это будет его первый визит на Урал, поэтому все его очень ждут. Каждый сможет сам увидеть легенду мирового бокса", - рассказал Титов.

Напомним, 24 февраля Майк Тайсон в качестве почетного гостя посетит поединок уральского бойца ММА Ивана Штыркова на турнире "Бои в клетке 2" в Челябинске. Кроме этого, там пройдет открытая тренировка с участием экс-чемпиона мира.

А в Екатеринбурге Тайсон посетит турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. 25 февраля он проведет в уральской столице открытую тренировку.