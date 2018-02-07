На площадках автозавода "Урал" в Миассе может появиться индустриальный парк по производству автокомпонентов

Губернатор Борис Дубровский предложил создать индустриальный парк по производству автокомпонентов. С таким предложением он выступил по итогам рабочего визита на ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В течение месяца будут разработаны предложения и подобрана площадка для создания индустриального парка.

Борис Дубровский отметил, что ЧКПЗ важен для развития регионального машиностроения, поскольку здесь ведется конструкторско-технологическая деятельность и налажено производство грузовых колес.

"Есть потенциал для развития и реализации более масштабных проектов", – подчеркнул он.

Индустриальный парк могут открыть в Миассе, на промышленных площадках АЗ "Урал" при поддержке и с возможным участием ПАО "ЧКПЗ".

"Формирование индустриального парка создаст серьезные условия для развития малого и среднего бизнеса. Также в рамках нашей работы мы рассмотрим вариант создания индустриального парка в Миассе, так как там имеются все необходимые компетенции", - считает вице-губернатор Руслан Гаттаров.