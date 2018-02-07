Глава МИД Японии раскритиковал проведение Россией антитеррористических учений на Курильских островах

Глава МИД Японии Таро Кано раскритиковал проведение Россией антитеррористических учений на Курильских островах, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный телеканал.

"Это имеет отношение к усилению военного присутствия России на "северных территориях" (островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), и это не соответствует позиции нашей страны по "северным территориям". Мы заявляем протест через дипломатические каналы", - сказал министр в палате представителей японского парламента.

При этом глава японского дипведомства подчеркнул, что Япония продолжит переговоры с Россией "по проблеме принадлежности северных территорий" и заключения мирного договора.

Отметим, учения воинских частей Восточного военного округа по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям продлятся неделю.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что японское правительство разработало план модернизации Владивостока.

Напомним, Япония перешла к новой стратегии, согласно которой за счёт инвестиций и реализации совместных проектов намерена добиться повышения взаимного доверия. К обсуждению территориальных споров Токио намерен вернуться только после этого.