Евкуров подтвердил, что его племянник найден мертвым в Ингушетии

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подтвердил, что его племянник Хасан найден мертвым. СМИ сообщили, что рядом с телом Хасана Евкурова было найдено охотничье ружье.

"Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там (в республике Ингушетия, - прим.) сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так", - заявил глава республики РБК.



Ранее о том, что Хасан Евкуров был найден мертвым в Ингушетии, сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал 360. По данным телеканала, его обнаружили с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в станице Троицкой в Ингушетии. Рядом с его телом нашли охотничье ружье.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в настоящий момент находится в рабочей поездке в Дохе (Катар). В ходе поездки делегация Ингушетия и Катар договорились о создании рабочей группы с Торгово-промышленной палатой Катара: рабочая группа будет искать пути сотрудничества в области сельского хозяйства, малого бизнеса, туризма и строительства, сообщал ТАСС.