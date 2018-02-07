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07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
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"Я сделал выводы из поражений и готов вернуться в ринг". Участники вечера бокса в Екатеринбурге пообещали показать яркие поединки
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взвешивание бокс Пассаж Дмитрий Михайленко (2016) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная турниру по профессиональному боксу, который пройдет 10 февраля в ДИВСе. О том, что интересного ожидается на предстоящем шоу, рассказали исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов и сами спортсмены - участники боев, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Дмитрия Михайленко все хорошо знают. Он начинал свою боксерскую карьеру в Екатеринбурге, и думаю, все следили за его боями в США. По определенным личным причинам у него произошел спад в карьере, но надеюсь, мы увидим его возрождение. Его соперник Ислам Думанов - молодой перспективный спортсмен. Для него предстоящий бой - это большой шанс заявить о себе в мире профессионального бокса. Победа над таким узнаваемым боксером, как Дмитрий Михайленко, позволит ему войти в топ российского дивизиона.

Бой Мухаммад Якубов против Марка Урванова - поединок двух наших проспектов. У Мухаммада великолепная победная серия, все видели, что его бои заканчиваются очень быстро и ярко, нокаутами в первых раундах. Соперники даже не успевали понять, что происходит. У Марка Урванова тоже серия из побед, он имеет уже не один чемпионский титул. Это противостояние будет интересным в плане тактики.

Наконец, бой за титул чемпиона мира по версии IBO, где обладатель титула Шавкат Рахимов встретится с Малькольмом Классеном. Последнего вы уже видели в бою с Михаилом Алексеевым в сентябре 2017 года. Это был очень яркий поединок, близкий бой, в котором выиграл Алексеев, но очень тяжело тогда далась ему эта победа. И мы предоставили Малькольму еще один шанс - сразу титульный поединок с чемпионом. Шавкат Рахимов - проспект нашей компании, который идет без поражений. В своем прошлом бою он завоевал этот титул чемпиона мира, и сейчас попытается его защитить", - рассказал Алексей Титов.

исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов(2017)|Фото: Накануне.RU

Участник главного боя вечера Дмитрий Михайленко пообещал, что покажет все, на что способен.

"Я сделал выводы из своих поражений и готов вернуться в ринг. Как в институте: после провального экзамена мы готовимся к пересдаче. Я подготовился", - заверил Михайленко.

Остальные боксеры также дали слово, что находятся в отличной форме и готовы показать яркие поединки.

взвешивание бокс Пассаж Дмитрий Михайленко(2016)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Михайленко на взвешивании

Напомним, вечер бокса, организованный Русской медной компанией при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, состоится 10 февраля в 17 часов во Дворце игровых видов спорта. Стоит отметить, что РМК активно занимается развитием единоборств на Урале - в ближайших планах открытие Академии единоборств, на которое планируется пригласить легендарных Майка Тайсона и Федора Емельяненко.

О планах RCC Boxing Promotions по проведению турниров в этом году читайте на Накануне.RU в ближайшее время.

вечер бокса, 10 февраля, Екатеринбург(2018)|Фото: rccboxing.pro



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"Я сделал выводы из поражений и готов вернуться в ринг". Участники вечера бокса в Екатеринбурге пообещали показать яркие поединки
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