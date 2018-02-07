Бюджетные учреждения Свердловской области будут освещать светодиодами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переходе бюджетной сферы региона на энергоэффективные источники освещения, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Это одно из приоритетных направлений государственной политики в области энергосбережения, такой переход обладает высоким экономическим и социальным эффектом. Реализация дорожной карты позволит не только повысить потенциал энергосбережения региона, но и серьезно сократить расходы областного и местных бюджетов на освещение улиц и социальных учреждений", – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме того, светодиодное освещение максимально экологично, его внедрение будет способствовать сохранению окружающей среды.