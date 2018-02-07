Подросток, избивший знакомого и укравший его мобильник в Кургане, два года скрывался за рубежом

В ноябре 2015 года несовершеннолетний молодой человек возле одного из торговых центров в Кургане избил своего знакомого, после чего украл у него сотовый телефон и наушники. Через несколько дней, имея второе гражданство, злоумышленник скрылся за рубежом.

Молодой человек был объявлен в розыск, предварительное расследование по уголовному делу до установления его местонахождения было приостановлено, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Благодаря совместной работе полиции и следователей СК местонахождение подозреваемого было установлено, ему было предъявлено обвинение.

"Вину в совершении указанного преступления молодой человек признал полностью. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.