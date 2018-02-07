В Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге появились свободные номера в гостиницах на период ЧМ-18

В городах, принимающих ЧМ-18, появились варианты расселения болельщиков - MATCH Accommodation осуществила очередной возврат номеров в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Саранске, где наблюдается серьезный дефицит размещения в период проведения Чемпионата мира 2018 года, релиза пока не было.

Вестник АТОР сообщает, что с 1 февраля компания MATCH Accommodation начала возвращать гостиницам нереализованные блоки номеров. Следующий релиз должен произойти в марте.

Высвобождения номеров ожидает большое количество болельщиков, отмечают в туркомпаниях. И один из главных вопросов сейчас – какими будут цены на новые свободные номера. Напомним, что ранее в СМИ неоднократно сообщалось о завышении отельерами цен на размещение в период проведения Мундиаля.

Максимальная стоимость номера в том или ином объекте регулируется законодательно, но некоторые объекты обходят закон, предлагая к размещению "допуслуги" по высоким ценам. Кроме того, многие объекты вводят ограничения на бронирования – например, разрешается бронировать минимум 4-10 ночей, вводятся жесткие условия предоплаты.

"Решение о стоимости номеров принимают гостиницы. Не исключено, что цены для турператоров будут выше, чем те, которые предлагались отелями для MATCH Accommodation", – говорит руководитель ООО "Интурист" Леонид Мармер.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Вадим Прасов считает, что на данный момент большинство объектов соблюдает закон при ценообразовании. "Не думаю, что сейчас цены на размещение будут снижаться. Все зависит от стратегии каждого конкретного объекта – это или желание заработать здесь и сейчас, или выстраивание прочных доверительных отношений со своими партнерами", – говорит эксперт.

Руководитель департамента въездного туризма туроператора KMP Group Александр Макляровский считает, что необходимость снижать цены у отельеров все же возникнет. "Часть выпущенных на рынок номеров может остаться нереализованной, и продавать размещение по завышенным ценам уже не получится", – рассуждает эксперт.

Но все же участники рынка сходятся во мнении, что ожидать реального снижения цен стоит не раньше мая.

Напомним, что из-за нехватки номеров болельщики и иностранные туроператоры рассматривают альтернативные варианты посещения иностранцами Чемпионата мира. Это могут быть как однодневные поездки с чартерными перелетами непосредственно в города проведения матчей, а также размещение в других городах (например, городах Золотого Кольца) и даже странах (в Польше при посещении матчей в Калининграде).

Вопрос с авиаперевозкой также пока остается открытым. Дефицит особенно ощущается на внутрироссийских направлениях. Напомним, что ранее в Минтрансе сообщили, что иностранные перевозчики получат на период проведения Мундиаля право каботажа на территории РФ. То есть иностранные чартерные рейсы будут иметь право совершать внутрироссийские рейсы. Ранее о намерении работать с такими чартерами сообщила компания "Свой ТС".

Иностранный каботаж появится в России только в том случае, если российские перевозчики не выразят желания выполнять аналогичные рейсы.

Участники рынка считают, что большого количества желающих среди российских авиакомпаний, скорее всего, не будет. Чемпионат мира проходит в пик туристического сезона, когда все имеющиеся самолеты задействованы в выполнении чартерных туристических программ.

Дефицит провозных емкостей усугубляется действием с 4 декабря 2017 года нового регламента Росавиации, который предъявляет жесткие требования к резерву воздушных судов у авиакомпаний при выполнении чартерных рейсов.

"Чартеры иностранных авиакомпаний – вполне рабочий вариант организации поездок болельщиков по России. Таким образом, скорее всего, на ЧМ-2018 будут прилетать марокканцы, иранцы, европейцы", – говорит Александр Макляровский из KMP Group. По его мнению, чартеры будут востребованы у болельщиков из Латинской Америки, стран Ближнего Востока.