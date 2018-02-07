ЧТПЗ стал единственным поставщиком низкотемпературных ТБД для строительства "Северного потока – 2"

Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра для обустройства газопровода "Северный поток – 2" в прибрежной зоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В январе-мае 2018 года ЧТПЗ отгрузит в адрес компании Nord Stream 2 AG порядка 3 тыс. тонн ТБД. Трубы произведены в цехе "Высота 239". Продукция сделана из низкотемпературной стали, температура эксплуатации может достигать до – 38С°.

Металлурги ЧТПЗ освоили новую технологию сварки труб большого диаметра. Существующая стандартная технология не обеспечивала трубам необходимых низкотемпературных свойств сварного шва. Для решения этого вопроса инженеры ЧТПЗ использовали многопроходную сварку вместо обычной.

До участия в испытаниях были допущены два поставщика, по результатам которых именно ЧТПЗ выиграл контракт.

Отметим, что ЧТПЗ в 2016 году выиграл тендер на поставку порядка 600 тысяч тонн труб большого диаметра для строительства морской части газопровода "Северный поток – 2". Позднее были заключен дополнительный контракт на поставку ТБД, переходников и гасителей лавинного смятия для данного проекта. К настоящему моменту белые металлурги поставили в адрес оператора газопровода Nord Stream 2 AG 400 тысяч тонн ТБД и 513 гасителей лавинного смятия.