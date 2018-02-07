Минспорта требует у подрядчиков строительства стадионов к ЧМ-2018 неустойку в 3 млрд рублей

Минспорта России подало шесть исков к подрядчикам строек стадионов к ЧМ-2018. Общая сумма исков – почти 3 млрд руб., сообщает RNS со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Так, два иска (на 555,5 и 609,7 млн руб.) поданы к ПСО "Казань" (стадионы в Саранске и Самаре), два (на 531,6 и 483,5 млн руб.) к "Стройтрансгазу" (возводил арены в Волгограде и Нижнем Новгороде), а также к "Крокус Интэрнэшнл" (на 385,6 млн руб., подрядчик строил стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде) и к "Синара-Девелопмент" (на 349,5 млн руб., компания реконструировала арену в Екатеринбурге).

Во всех исках, кроме "Крокуса", третьими лицами выступают заказчик на строительство стадионов "Спорт-инжиниринг" и компания "Арена-2018", осуществляющая экспертизу стадионов.

В Министерстве спорта подтвердили, что иски связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов.

"Исковые требования выдвинуты за взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам, связанной с нарушением обязательств подрядчиков по строительству стадионов. Застройщикам известно об обращении Минспорта с исковыми заявлениями в суд", — сообщили RNS в Минспорте. По словам представителя Минспорта, подрядчикам предлагалось урегулировать иск в досудебном порядке.