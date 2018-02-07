Оглашение приговора Хорошавину перенесли на 8 февраля

Чтение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, обвиняемому в получении взяток и в легализации денежных средств, перенесли на 8 февраля, передает МИА "Россия сегодня".

Судья городского суда Южно-Сахалинска Елена Поликина объявила очередной перерыв и сообщила, что "оглашение приговора продолжится в 10.00 (02.00 мск) 8 февраля".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, оглашение приговора началось 6 февраля. По делу также проходят бывшие заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин, советник экс-губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

В ходе прений сторон прокурор Денис Штундер просил приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Напомним, Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. Бывший губернатор Сахалинской области обвиняется в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб. Сам Хорошавин требует его оправдать.