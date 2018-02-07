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Большинство свердловчан доверяют полиции и чувствуют себя защищенными
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полиция (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Большинство жителей Среднего Урала доверяют полиции и чувствуют себя в безопасности. Таковы результаты опроса общественного мнения, который региональное ГУ МВД проводило во всех населенных пунктах Свердловской области.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, в мониторинге общественного мнения о деятельности полиции приняли участие 12 тыс. 880 жителей среднего Урала. Из них 6 тыс. 292 человека – мужчины, 6 тыс. 588 – женщины. Больше всего в опросе участвовало респондентов в возрасте от 25 до 54 лет – 6 тыс. 788. 3 тыс. 98 – граждане в возрасте от 18 до 24 лет, 2 тыс. 994 – старше 55 лет.

Участникам опроса было предложено ответить на три вопроса.

Первый звучал так: "Чувствуете ли вы себя защищенным или незащищенным от преступников, от посягательств на вашу жизнь, здоровье, имущество?" Оказалось, что 5 тыс. 241 респондент чувствует себя защищенными, чуть меньше – 4 тыс. 503 – скорее защищенными, чем незащищенными. Незащищенными себя назвал 721 гражданин. Таким образом, большинство граждан из числа опрошенных (75,57%) чувствует себя на территории среднего Урала защищенными от преступников и от посягательств на жизнь, здоровье и имущество.

На вопрос: "Доверяете ли вы полиции в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности?" 5 тыс. 352 респондента ответили, что в целом доверяют, 4 тыс. 681 опрошенный признался, что скорее доверяет, чем не доверяет. Категорично заявили, что не доверяют полиции 714 граждан. В результате, основная часть людей (77,9%) доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности.

полиция(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Третий вопрос был посвящен оценке работы полиции в районе проживания респондента. Так, 5 тыс. 566 граждан признались, что в целом положительно оценивают деятельность местных органов внутренних дел, 4 тыс. 475 опрошенных выбрали вариант – скорее положительно, чем негативно. Выставили негативную оценку работе органов внутренних дел 452 опрошенных гражданина. В итоге 77,96% принявших участие в мониторинге общественного мнения граждан положительно оценили работу органов внутренних.

Отметим, что большая часть положительных оценок деятельности полиции была получена при опросах в маленьких городах или поселках Среднего Урала. В крупных городах уровень доверия граждан к полиции оказался ниже. Так, например, положительно отзывались о работе подразделений полиции жители Артемовского, Талицы, Нижних Серег, Тугулыма, Богдановича, закрытых городов – Свободного и Новоуральска.

"Итоги мониторинга доложены руководству регионального полицейского главка для принятия мер по активизации оперативно-служебной деятельности в сфере защиты интересов граждан. Следующий опрос будет проведен в третьем квартале 2018 г., о чем жителей области пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно", – отметил полковник Горелых.

Другие новости по темам: полиция, гу мвд по свердловской области, опрос, доверие, защищенность
07.02.2018 10:05 Мск | Анна Смирнова
12:05 Екб


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Большинство свердловчан доверяют полиции и чувствуют себя защищенными
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