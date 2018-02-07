Причиной мощного пожара в Артеме могла стать майнинговая ферма

Мощный пожар в городе Артем Приморского края мог начаться из-за работы майнинговой фермы.

"Поскольку на месте пожара были найдены многочисленные компьютерные комплектующие, похожие на остатки так называемой майнинг-фермы для добычи криптовалюты, одной из версий причин пожара сегодня является ее работа. Подобные устройства сильно повышают нагрузку на электрические сети, что могло привести к возгоранию", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС края.

Он добавил, что пока дознаватели продолжают работать. Рассматриваются и друге версии произошедшего, такие как неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и неисправность отопительных приборов. Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, накануне ночью на пульт пожарной охраны города Артём поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме. Прибыв на место происшествия спустя 2 минуты, огнеборцы приступили к тушению. Наблюдалось открытое горение кровли и верхних этажей дома на площади 500 кв.м. Для жильцов пострадавших квартир организован пункт временного размещения на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Артёма. Организовано горячее питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС.

После тушения в четырех подъездах дома были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла. Утром в среду большая часть теплоснабжения в доме была восстановлена.