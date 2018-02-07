CAS вынесет решение по 32 российским спортсменам только вечером накануне открытия Олимпиады

Выездная комиссия Международного спортивного суда (CAS) продолжит работу по рассмотрению исков российских спортсменов и в среду, и в четверг. Решение, как ожидается, будет вынесено вечером 8 февраля. Об этом сообщил представитель арбитража.

Напомним, CAS рассматривает в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди истцов – Антон Шипулин, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие спортсмены, объяснять причины отстранения которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным несмотря на то, что имена этих атлетов не были замешаны ни в каких допинговых скандалах.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что считает необходимым реорганизовать CAS, вынесший оправдательный приговор нескольким десяткам россиян, которых МОК ранее не допустил к Олимпиаде.

Стоит отметить, что Олимпиада открывается уже 9 февраля, а в некоторых видах спорта (керлинг, прыжки с трамплина) квалификации пройдут уже 8 февраля.