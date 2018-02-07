Аэрофлот объявил об отмене десятков рейсов из Шереметьево

Аэрофлот сообщил об отмене более 20 рейсов из Шереметьево. Причины пересмотра расписания - технические, они связаны с неудовлетворительной чисткой взлётно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные, сообщается на сайте перевозчика.

Отменены рейсы

SU2400 Шереметьево — Рим 08.05 SU1846 Шереметьево — Кишинев 08.45 SU520 Шереметьево — Дубай 08.50 SU2374 Шереметьево — Лион 09.15 SU1460 Шереметьево — Новосибирск 09.20 SU1310 Шереметьево — Мин. Воды 09.30 SU2174 Шереметьево — Осло 11.20 SU2152 Шереметьево — Дюссельдорф 12.25 SU2412 Шереметьево — Милан 14.50 SU2014 Шереметьево — Прага 14.55 SU2656 Шереметьево — Франкфурт 15.10 SU1204 Шереметьево — Пермь 18.00 SU1868 Шереметьево — Ереван 20.40 SU1406 Шереметьево — Екатеринбург 21.00 SU1510 Шереметьево — Сургут 22.05 SU1762 Шереметьево — Омск 22.10 SU1646 Шереметьево — Нижневартовск 23.10 SU1222 Шереметьево — Н. Новгород 23.35 SU1502 Шереметьево — Тюмень 23.45 SU1352 Шереметьево — Воронеж 23.55 SU2202 Шереметьево — Хельсинки 08.35 SU2100 Шереметьево — Рига 13.50

Сейчас пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота.

Напомним, накануне сообщалось, что авиапарк Аэрофлота существенно поредел из-за метеоусловий минувшего уикенда: вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320. Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих лайнеров затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей. В том числе несколько судов пострадали при посадке в "Шереметьево".

Как ранее сообщало Накануне.RU, авиакомпания "Аэрофлот" отменила 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля по погодным условиям.