"НОВАТЭК-Челябинск" проверят на злоупотребление доминирующим положением

В Челябинское УФАС поступило пять обращений на действия ООО "НОВАТЭК-Челябинск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Так, ООО "Уралсервис", администрации Каслинского района и ООО "ПромЭкоГрупп" пожаловадись на действия компании, выразившиеся в прекращении газоснабжения котельных, вырабатывающих тепловую энергию для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением населения жилого фонда городских поселений и муниципальных районов.

Еще две компании – ООО "Равис – птицефабрика Сосновская", и ООО "Завод ТЕХНО" заявили о том, что "НОВАТЭК" не согласовывает изменение годового объема газа. Также компания создает для потребителей условия, затрудняющие возможность приобретения природного газа через биржу, в том числе, включая невыгодные условия договора о применении штрафных санкций за недобор газа.

Это не позволяет организациям закупать газ у других поставщиков, в тои числе с биржи.

В настоящий момент указанные обращения направлены в ФАС.

"В случае, если ООО "НОВАТЭК-Челябинск" будет признано занимающим доминирующее положение на рынке, в указанных действиях антимонопольным органом могут быть усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке", - отметили в ведомстве.