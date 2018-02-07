Возбуждено дело в связи с ненадлежащим отоплением в поселке Мартюш и в селе Новоисетское Каменского района

Прокуратура Каменского района проводит надзорные мероприятия по многочисленным жалобам граждан в связи с отсутствием надлежащего отопления в жилых домах и других объектах в поселке городского типа Мартюш и селе Новоисетское Каменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения температурного режима в жилых помещениях, школах и детских садах. С 23 по 2 февраля 2018 года на теплосетях пгт. Мартюш и с. Новоисетское было не менее 10 аварий, что повлекло автоматическое отключение системы теплоснабжения домов и других объектов территории. Кроме того, были нарушены правила и нормы об использовании отопления и остекления.

Услугу "отопление" предоставляет организация ООО "СибНА". Многоквартирные дома, в данных населенных пунктах, находятся в управлении "Управляющая компания "Дирекция единого заказчика Каменского городского округа". В адрес руководителя данной организации прокуратура возбудила административное дело. Со стороны организации ООО "СибНА" также выявлены многочисленные нарушения. В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, прокуратура района в Каменский районный суд направила исковое заявление о признании бездействия администрации муниципалитета, а главе администрации муниципалитета представили требования по устранению выявленных нарушений.

"Замерзающий Каменский район. Очень жаль. А мобильный главы и вовсе недоступен. Действительно, кругом ЧП, а он не на связи. Вот, как-то так все у нас...", - написал на своей странице в Facebook Депутат в Законодательное Собрание Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Также прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева о том, что администрация Каменского городского округа не принимает никаких решений по изменению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.