В Омске после гибели двух человек под завалами рухнувшей стены дома возбудили уголовное дело

В Омске СКР возбудил уголовное дело после обрушения стены дома, под которой погибли двое мужчин, по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как ранее сообщало Накануне.RU, ЧП произошло накануне ночью в нежилом доме, расселенном в прошлом году.

Администрация города заключила договор с индивидуальным предпринимателем о сносе дома. Но мер по охране территории и обеспечению безопасности на ней предпринято, судя по всему, не было.

"Погибшие мужчины без определенного места жительства – 46 и 52 лет – постояльцы социально-реабилитационного центра по имеющейся информации могли разбирать стену дома. Следователи намерены выяснить, действовали ли они по собственной инициативе или по договоренности с этим гражданином. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подрядчика и органов местного самоуправления по принятию своевременных мер по сносу и надлежащей охране аварийного дома. В настоящее время проводятся выемки необходимой документации. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.