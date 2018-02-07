На Уралвагонзаводе снова выберут лучших профессионалов среди трудящихся

В текущем году на нижнетагильском Уралвагонзаводе пройдет 135 конкурсов профмастерства по 56 профессиям. Планируется, что в них примут участие представители различных предприятий интегрированной структуры УВЗ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, на поощрение победителей и призеров чемпионатов "Лучший по профессии (специальности)" выделено около 1 млн руб.

Площадкой для битвы профессионалов станут производственные мощности Уралвагонзавода, учебный цех центра подготовки персонала предприятия, а также мастерские нижнетагильских техникумов – социальных партнеров корпорации. Свое мастерство покажут электросварщики, контролеры, инженеры-технологи, специалисты по охране труда, повара, бухгалтеры, машинисты железнодорожного крана, лаборанты и представители других специальностей.

Первыми в 2018 году за звание лучшего сразятся фрезеровщики, токари, слесари-ремонтники, машинисты мостового крана и монтажники санитарно-технических систем и оборудования. По этим профессиям чемпионаты пройдут уже в феврале.

Каждый претендент преодолеет два этапа, покажет свои теоретические знания и практические навыки. Победители заводских чемпионатов примут участие в конкурсах профмастерства на уровне Свердловской области и Уральского федерального округа.

Решено, что на Уралвагонзаводе также состоится корпоративный чемпионат профмастерства по методике WorldSkills – в третий раз. Выберут лучшего и среди учеников учебного цеха центра подготовки персонала предприятия.

Напомним, что в 2017 году на Уралвагонзаводе прошел 121 чемпионат среди рабочих (специалистов) на звание "Лучший по профессии (специальности)". В них приняли участие 1 тыс. 43 уралвагонзаводца. По итогам чемпионатов поощрен 351 участник.

"Чемпионаты профессионального мастерства успешно решают задачи повышения качества подготовки рабочих и специалистов, совершенствования их профессиональных навыков и умений. Кроме того, это эффективная мотивация персонала. А для самих участников - прекрасная возможность обнаружить точки роста в собственном профессиональном развитии и найти пути к принятию верных решений в разных рабочих ситуациях, заявить о себе и подняться по карьерной лестнице", - подчеркивает директор центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев.