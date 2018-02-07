В Югре расширят деятельность кванториумов

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Югорска Раисом Салаховым, на которой обсудила развитие условий для дополнительного образования детей, в частности, расширения деятельности кванториума, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Раис Салахов сообщил, что развитие кванториум получил благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством региона и "Газпромом". В апреле в югорском кванториуме планируется открыть еще несколько направлений: IT-квантум, Hi-Tech-квантум, Энерджиквантум-Газпром трансгаз Югорск. Они уже проработаны, закуплено оборудование, обучены специалисты, идет набор детей.

Как отметил глава Югорска, всего в кванториуме предполагается обучение детей по 10 направлениям. Проект будет реализован в рамках существующей "дорожной карты". Здание под кванториум будет реконструировано. Ожидается, что в 2020 году он заработает в полном объеме.

"Крайне заинтересована в том, чтобы проект реализовывался так, как задумано. Потому что это первый из четырех кванториумов, который основан на реальном сотрудничестве с бизнес-структурой", - отметила Наталья Комарова.

Напомним, новый детский технопарк "Кванториум" открылся в Югорске 2 ноября 2016 г. Целевая аудитория кванториума - дети от пяти до 18 лет из Югорска и близлежащих населенных пунктов, включая Белоярский, Березовский, Октябрьский и Советский районы, а также город Нягань. Образовательная программа содержит блоки для начального изучения основ робототехники и информатики.