Театр-Театр не смог взыскать с Мильграма "долг по зарплате" в 12 миллионов

Ленинский райсуд Перми рассмотрел иск Театра-Театра к худруку Борису Мильграму. Культурное учреждение пыталось взыскать с него "несколько миллионов "излишне выплаченной за четыре года зарплаты". Требования остались без удовлетворения, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь театра Анна Гилева.

"В удовлетворении иска театру отказано. После получения мотивированного решения будет обсуждаться вопрос об обжаловании", - уточнила Гилева.

Напомним, речь шла о сумме в 11 млн 800 тыс. руб. Театр считает эти деньги излишками, которые он заплатил Мильграму с 5 сентября 2012 по 15 июля 2016 гг. Сумма иска определена по итогами проверки министерства финансов края, состоявшейся в августе 2016 г. Переплата произошла из-за неверно установленного оклада. При этом Мильграм иск не признает.

Отметим, Театр-Театр имеет скандальную репутацию. Местные общественники и власти не раз обращали внимание на неоднозначность постановок культурного учреждения. В июле 2016 г. разразился скандал: Мильграм был уволен со своего поста, контракт с ним расторг краевой минкульт. В качестве причины были указаны систематические нарушения руководством театра норм действующего законодательства, а также срыв реконструкции сцены театра. Однако позднее по факту увольнения началась служебная проверка, на время которой от работы был отстранен тогдашний министр культуры региона Игорь Гладнев. В должности Мильграма спустя два месяца после увольнения восстановил бывший в то время губернатором Виктор Басаргин. Вернул себе должность и Гладнев.