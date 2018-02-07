Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy, а автомобиль Tesla улетает в сторону пояса астероидов

Испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy прошел не так гладко, как хотелось бы компании SpaceX.

Создатель компании, миллиардер Илон Маск рассказал журналистами, что центральный ускоритель ракеты не смог совершить посадку на морскую платформу в Атлантическом океане и разбился. Причиной тому стал запуск только одного посадочного двигателя из трех. Из-за высокой скорости, на которой ускоритель рухнул в воду в 90 метрах от платформы, она была повреждена осколками.

Не все в порядке и с запущенным "полезным грузом" – автомобилем Tesla Roadster. Машина, запущенная на ракете, должна была выйти на эллиптическую солнечную орбиту, проходящую в непосредственной близости от Марса. Но из-за неправильной работы двигателей Tesla теперь улетит в сторону пояса астероидов.