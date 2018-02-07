"Обычная бытовка для рабочих": Бард Новиков рассказал, что за дом горел в "Бухте Квинс"

Бард, худрук уральского Театра эстрады Александр Новиков на своей станице в Facebook рассказал, что за помещение горело 6 февраля в ПЖСК "Бухта Квинс", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сгоревшее помещение является обычной временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие.О причинах пожара сказать ничего не могу – это выяснит полиция. Могу сказать только, что в помещении этом бывать не доводилось. А собственником его является строительная компания, заканчивающая работы в "Бухте Квинс", - пишет Новиков.

Напомним, 6 февраля около 15.00 в коттеджном поселке "Бухта Квинс", случился пожар. Жители поселка оперативно среагировали и пожар удалось потушить в течение полутора часов.