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"Обычная бытовка для рабочих": Бард Новиков рассказал, что за дом горел в "Бухте Квинс"
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Бухта Квинс, дома (2018) | Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Бард, худрук уральского Театра эстрады Александр Новиков на своей станице в Facebook рассказал, что за помещение горело 6 февраля в ПЖСК "Бухта Квинс", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сгоревшее помещение является обычной временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие.О причинах пожара сказать ничего не могу – это выяснит полиция. Могу сказать только, что в помещении этом бывать не доводилось. А собственником его является строительная компания, заканчивающая работы в "Бухте Квинс", - пишет Новиков.

Напомним, 6 февраля около 15.00 в коттеджном поселке "Бухта Квинс", случился пожар. Жители поселка оперативно среагировали и пожар удалось потушить в течение полутора часов.

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07.02.2018 10:00 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:00 Екб


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"Обычная бытовка для рабочих": Бард Новиков рассказал, что за дом горел в "Бухте Квинс"
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