ЧТЗ модернизирует бронированные тракторы

Челябинский тракторный завод модернизирует бронированные тракторы моделей Б10М и Б12, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В прошлом году ЧТЗ поставил первую партию бронированных бульдозеров Министерству обороны. На данной технике бронированные кабина, элементы капота, топливного бака и ряда других узлов. В результате оператор машины защищён от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков при выполнении инженерных задач в боевых условиях или при ликвидации стихийных бедствий в составе подразделений МЧС.

Теперь завод планирует установить на бронебульдозеры дополнительное оборудование, которое улучшит конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности.

"Собрав первые "тракторы в камуфляже", мы теперь знаем, как работать со спецсталью. Технология сварки брони, резки и фрезеровки кромок, сборки агрегатов отработана на первых образцах. Она универсальна, что позволит нам быстрее осваивать новые образцы машин с усиленной защитой, а также устанавливать спецзащиту на агрегаты других производителей, если такие заказы нам поступят", - заявил руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев.