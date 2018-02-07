Пермский край на благоустройство территорий получит 459 миллионов из федеральной казны

В 2018 году Пермский край потратит более 801 млн руб. на благоустройство. Из них 459 млн руб., будет выделено из федеральной казны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной службы по тарифам.

Минстрой РФ и правительство Пермского края 6 февраля подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации программы формирования комфортной городской среды, а также по проекту содействия обустройства городских парков. В рамках этих соглашений и будут выделены деньги. Еще 342 млн руб. выделяет региональный бюджет. Отметим, что программа рассчитана до 2022 г. Предполагается, что в последующие два года Прикамье получит еще два транша по 446 млн руб.

Сейчас региональная служба по тарифам, которая является куратором программы, должна подписать аналогичные соглашения с районами и городскими округами.

Ожидается, что в 2018 г. в проекте благоустройства, примут участие 99 муниципалитетов: 75 городских и сельских поселений, восемь городских округов, 16 муниципальных районов.

Активное участие в реализации программы принимают жители. В 2017 году они предлагали свои идеи, решая, как должно выглядеть то или иное пространство в их родном городе, а также контролировали ход работ. В 2018 году арсенал их полномочий расширяется. Жители Прикамья сами определят, что и в какие сроки должно быть облагорожено в их территории. Муниципалитеты предоставят им на выбор несколько проектов (или разных пространств, или разные видения одного значимого места в городе), и люди сделают свой выбор в ходе рейтингового голосования.